FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 6Jetzt kostenlos streamen
FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin
Folge 6: FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 6
25 Min.Folge vom 14.05.2026
Während Australien und die Schweiz auf reichlich WM-Erfahrung bauen, wollen Neuseeland und Panama ihre nächste große Chance nutzen. Unterschiedlicher könnten die Wege kaum sein – doch am Ende zählt nur der Erfolg.
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