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FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin

FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 7

ORF1Staffel 1Folge 7vom 19.05.2026
FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 7

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FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin

Folge 7: FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 7

25 Min.Folge vom 19.05.2026

Die Giganten eines Kontinents sind bereit, ihr Können unter Beweis zu stellen: Marokko, die Elfenbeinküste, Ägypten und Senegal. Vier stolze Nationen Afrikas - jede mit ihrer ganz eigenen Fußballgeschichte und mit dem brennenden Ehrgeiz, die WM-Geschichte neu zu schreiben. Bildquelle: ORF

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