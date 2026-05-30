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FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin
Folge 9: FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin: Folge 9
25 Min.Folge vom 30.05.2026
Vier Nationen, ein Ziel: zurückkehren und neu anfangen. Während Südafrika das WM-Gefühl von 2010 zurückholen will, wollen sich Tunesien, Ghana und Algerien auf der großen Fußball-Bühne beweisen. Bildquelle: GEPA pictures/ Mario Kneisl
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FIFA Fußball WM 2026 - Das Magazin
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