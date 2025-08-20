Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 20.08.2025: Termiten-Alarm!
45 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 6
Droht in Houston ein Minusgeschäft? Matt Paxton will dort mit einem betagten Cadillac, einem Angelboot und einer Tiki-Bar Profit machen. Aber im Video wirkten die vermeintlichen Schätze deutlich attraktiver als in der Realität. Findet der erfahrene Händler für die ramponierten Objekte trotzdem einen Käufer? Und in New Orleans haben die Entrümpelungsexperten auch keinen leichten Stand. Dort sollen unter anderem Drucke von Jazzfestivals aus den 1970er-Jahren Geld in die Kasse spülen. Aber das Gebäude, in dem die Truppe ausmistet, ist von Termiten befallen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.