Filthy Fortunes - Schatz oder Schrott?
Folge vom 20.08.2025: Barbies, Barbies, Barbies
44 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 6
Eine Mutter und ihre Tochter haben in Kalifornien ein zweistöckiges Haus geerbt. Im Laufe der Jahre hat sich darin eine große Menge Müll angesammelt. In dem Durcheinander liegen aber möglicherweise auch seltene Sammlerstücke verborgen. Mit Spirituosen, Bar-Utensilien und Kunstobjekten könnten Matt Paxton und sein Team Einnahmen im fünfstelligen Bereich erzielen. Und in Hollywood konzentrieren sich die Entrümpelungsexperten auf Schlagzeuge, Zigarren und eine Barbie-Sammlung. Die Puppen sind zwar nicht originalverpackt, aber in einem guten Zustand.
Reality
Altersfreigabe: 6
6
