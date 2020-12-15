Meine Verlobte, meine Ex und IchJetzt kostenlos streamen
First Time Flippers - Unser erster Umbau
Folge vom 15.12.2020: Meine Verlobte, meine Ex und Ich
20 Min.Folge vom 15.12.2020
Chris und Rachel nehmen ihren ersten Umbau in Angriff - in der Hoffnung, dafür eine ordentliche Finanzspritze zu bekommen. Die Stimmung ist angespannt, denn Chris' Ex-Freundin hilft dem Pärchen bei der Renovierung ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.