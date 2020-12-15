Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
First Time Flippers - Unser erster Umbau

Doppelhaus, doppelt Ärger

HGTVFolge vom 15.12.2020
Doppelhaus, doppelt Ärger

Doppelhaus, doppelt ÄrgerJetzt kostenlos streamen

First Time Flippers - Unser erster Umbau

Folge vom 15.12.2020: Doppelhaus, doppelt Ärger

20 Min.Folge vom 15.12.2020

Maria und ihr Freund Randy wollen im Zuge ihres ersten Umbaus ein heruntergekommenes Haus für zwei Familien in ein edles Traumhaus verwandeln. Beide sind angespannt angesichts dieser großen Aufgabe. Als Maria ihren Ex-Mann zu Hilfe ruft, droht die Situation zu eskalieren ...Maria und ihr Freund Randy wollen im Zuge ihres ersten Umbaus ein heruntergekommenes Haus für zwei Familien in ein edles Traumhaus verwandeln. Beide sind angespannt angesichts dieser großen Aufgabe. Als Maria ihren Ex-Mann zu Hilfe ruft, droht die Situation zu eskalieren ...

Alle verfügbaren Folgen