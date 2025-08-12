Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fisch ahoi!

Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause (4/6): Grelle Forelle

ORF1Staffel 1Folge 4vom 12.08.2025
Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause (4/6): Grelle Forelle

Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause (4/6): Grelle ForelleJetzt kostenlos streamen

Fisch ahoi!

Folge 4: Fisch ahoi! Das Meer braucht eine Pause (4/6): Grelle Forelle

31 Min.Folge vom 12.08.2025

Unsere drei, aus "Ochs im Glas" bekannten Protagonisten Florian Holzer, Thomas Nowak und Ingo Pertramer, lieben auch Fischkonserven. Deshalb machen sie sich diese selbst. Und zwar nicht aus den Fischen, deren Bestand gefährdet, deren Fang und Verarbeitung globalisiert ist und dessen Transport logistischer Irrsinn ist. Nein, wir machen uns unsere Fischkonserven aus dem Fisch, der hier bei uns wächst, Forelle, Saibling, Karpfen, Zander & Co. Geht das? Wahrscheinlich schon, es spricht alles dafür, nur hat es eben einfach noch niemand probiert. Es wird nass, es wird improvisiert und es wird unterschiedliche Ansichten geben, wie man nachhaltig mit Fisch umgehen kann. Wie schon beim "Ochs im Glas". Bildquelle: ORF/Jenseide/Hanna Gassner

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fisch ahoi!
ORF1
Fisch ahoi!

Fisch ahoi!

Alle 1 Staffeln und Folgen