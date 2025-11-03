Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fit mit den Stars

Fit mit den Stars: Conny Kreuter

ORF2Staffel 1Folge 384vom 03.11.2025
Fit mit den Stars: Conny Kreuter

17 Min.Folge vom 03.11.2025

"Fit mit den Stars" bringt täglich frische Motivation für einen aktiven Start in den Tag! Das ORF-Fitnessformat läuft von Montag bis Freitag um 9:10 Uhr auf ORF 2. Ob Tanzprofi, Sportlegende oder TV-Star - jede prominente Person bringt seine oder ihre persönliche Note in die Fitnessübungen ein. Neben wechselnden Gästen sorgen Fixstarter Conny Kreuter und Corinna Kamper mit ihren abwechslungsreichen Übungen für Schwung und gute Laune. "Fit mit den Stars" richtet sich an alle Altersgruppen.

