Fit mit den Stars: Hans KnaußJetzt kostenlos streamen
Fit mit den Stars
Folge 428: Fit mit den Stars: Hans Knauß
18 Min.Folge vom 12.01.2026
Ob Tanzprofi, Sportlegende oder TV-Star - jede prominente Person bringt seine oder ihre persönliche Note in die Fitnessübungen ein. Diesmal sorgt Hans Knauß mit seinen abwechslungsreichen Übungen für Schwung und gute Laune.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fit mit den Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 2