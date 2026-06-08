Fit mit den Stars: Conny KreuterJetzt kostenlos streamen
Fit mit den Stars
Folge 525: Fit mit den Stars: Conny Kreuter
17 Min.Folge vom 08.06.2026
"Fit mit den Stars" bringt täglich frische Motivation für einen aktiven Start in den Tag! Ob Tanzprofi, Sportlegende oder TV-Star - jede prominente Person bringt seine oder ihre persönliche Note in die Fitnessübungen ein. Neben wechselnden Gästen sorgen Fixstarter Conny Kreuter und Corinna Kamper mit ihren abwechslungsreichen Übungen für Schwung und gute Laune. "Fit mit den Stars" richtet sich an alle Altersgruppen und Fitnesslevels - gemeinsam aktiv bleiben, Spaß haben und fit werden!
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Copyrights:© Season 1: ORF 2