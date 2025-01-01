Kleine Monster / Der Schönheitswettbewerb / Die ZeitmaschineJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 15: Kleine Monster / Der Schönheitswettbewerb / Die Zeitmaschine
23 Min.Ab 6
Aus Lupos Fernseher kommt ein kleines Monster und frisst alle Vorräte auf. Oma Eusebia kauft Lupinchen für den Schönheitswettbewerb ein Kleid. Lupo, Fix und Foxi werden in der Zeit der Dinosaurier zurückversetzt.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment