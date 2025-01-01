Alles heiße Luft / Die Hundefänger / Die Reise ins ErdinnereJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 23: Alles heiße Luft / Die Hundefänger / Die Reise ins Erdinnere
23 Min.Ab 6
Fix und Foxi nehmen an einem Heißluftballon-Wettfliegen teil. Oma Eusebias Hund Schnucki wird gestohlen. Fix und Foxi reisen mit Professor Knox in einem Riesenbohrer ins Erdinnere.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment