Die Wette / Der Außerirdische / Wer gewinnt?Jetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 5: Die Wette / Der Außerirdische / Wer gewinnt?
23 Min.Ab 6
Fix und Foxi treten zum Rennen gegen Harry an. Ein Alien hält Fix, Foxi und Lupo in seinem Raumschiff gefangen. Oma Eusebia fordert Onkel Fax zum Kanurennen heraus.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment