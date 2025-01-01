Die Überraschung / Der Fluch / Die WunderbohneJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 8: Die Überraschung / Der Fluch / Die Wunderbohne
23 Min.Ab 6
Lupo schenkt Tante Eusebia zum Geburtstag versehentlich Dynamitkerzen. Onkel Fax wird von einer ägyptischen Mumie verhext. Lupo und Lupinchen stecken eine Wunderbohne in die Erde.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment