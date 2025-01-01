Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Schlittenhund / Der Zorn des Affen / Schnell oder schlau

RiCStaffel 2Folge 16
Schlittenhund / Der Zorn des Affen / Schnell oder schlau

Folge 16: Schlittenhund / Der Zorn des Affen / Schnell oder schlau

23 Min.

Während Fuchsburg in Schnee und Eis versinkt, haut Schnucki einfach ab. Fix und Foxi machen sich auf die Suche nach ihm. Fix und Foxi, Professor Knox, Lupo, Lupinchen und Onkel Fax begeben sich auf eine Safaritour, um die Essgewohnheiten der Gorillas zu erforschen. Eigentlich wollten Fix und Foxi längst im Ausflugslokal bei Eis und Kuchen sitzen, als Lupo um Hilfe schreit. Dieser ist in einen reißenden Gebirgsfluss gefallen.

