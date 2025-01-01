Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fix & Foxi

Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt

RiCStaffel 2Folge 19
Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt

Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebtJetzt kostenlos streamen

Fix & Foxi

Folge 19: Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt

23 Min.

Auf dem Jahrmarkt lässt sich Onkel Fax in einem alten Fass fotografieren. Plötzlich gerät das hölzerne Ding ins Rollen. Fix und Foxi wollen einem Baby-Wal helfen, den Weg zurück ins Meer zu finden. Fix und Foxi, Lupo und Lupinchen begleiten Professor Knox auf einer Höhlenexpedition. Tatsächlich finden sie tiefgefrorene Mammuts.

Weitere Folgen in Staffel 2

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Fix & Foxi
RiC
Fix & Foxi

Fix & Foxi

Alle 2 Staffeln und Folgen