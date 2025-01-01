Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebtJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 19: Fax im Fass / Und tschüss / Das Mammut lebt
23 Min.
Auf dem Jahrmarkt lässt sich Onkel Fax in einem alten Fass fotografieren. Plötzlich gerät das hölzerne Ding ins Rollen. Fix und Foxi wollen einem Baby-Wal helfen, den Weg zurück ins Meer zu finden. Fix und Foxi, Lupo und Lupinchen begleiten Professor Knox auf einer Höhlenexpedition. Tatsächlich finden sie tiefgefrorene Mammuts.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment