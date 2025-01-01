Ein Stier sieht rot / Die Nervensäge / Bitte lächelnJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 22: Ein Stier sieht rot / Die Nervensäge / Bitte lächeln
23 Min.
Ein wilder Stier trampelt durch Fix und Foxis Garten. Diese versuchen ihn zu bändigen. Die Nachbarin liefert Schnuckelputz bei Lupo vorbei. Dieser wollte eigentlich mit Fix und Foxi ins Kino. Um von Onkel Fax zu offiziellen Naturschützern ernannt zu werden, kümmern sich Fix und Foxi einen Tag lang um den Fuchsburger Nationalpark. Doch da haben sie die Rechnung ohne Lupo gemacht.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment