Fix & Foxi
Folge 25: Ein schweres Los / Eiszeit / Rotkäppchen und der blöde Wolf
23 Min.
Oma Eusebia kann es nicht fassen. Sie hat im Lotto gewonnen, aber der veflixte Schein ist verschwunden. Fix und Foxi finden einen Zauberstab. Jetzt testen sie erst einmal, was dieser alles so kann. Fix und Foxi und Lupinchen wollen einen eigenen Videofilm drehen. Und Angeber Lupo will dabei unbedingt die Hauptrolle spielen.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment