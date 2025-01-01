Flower Power / Hundi-Hübsch / FlötentöneJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 3: Flower Power / Hundi-Hübsch / Flötentöne
23 Min.
Fix und Foxi sollen sich um den Garten von Onkel Fax kümmern. Allerdings mäht Tollpatsch Lupo erstmal das Blumenbeet von Onkel Fax. Was tun? Als Fix und Foxi den Rasse-Hund der Nachbarin waschen, nehmen sie statt Shampoo Enthaarungscreme. Ein Schlangenbeschwörer ist verzweifelt, da seine Schlange verschwunden ist. Nun kann Lupo beweisen, welch toller Tierbändiger er ist.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fix & Foxi
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment