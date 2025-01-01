Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fix & Foxi

Mülltonne mit Hut / Hypnose für Anfänger / Meisterbäcker

RiCStaffel 2Folge 6
23 Min.

Professor Knox hat im Haus von Onkel Fax eine neue Alarmanlage installiert. Wie kommen Fix und Foxi jetzt nur an ihre ihre Fußballsachen? Lupo probiert einen Hypnosebaukasten. Nun sollen Fix und Foxi ihm die lästigen Alltagspflichten abnehmen. Haben alle den Geburtstag von Onkel Fax vergessen. Während dieser enttäuscht zum Golfspielen geht, bereiten Fix und Foxi, Lupo und Lupinchen eine Überraschungsparty vor.

