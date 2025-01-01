Putzteufel / Rakete frisst alles / Wo geht's lang?Jetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 9: Putzteufel / Rakete frisst alles / Wo geht's lang?
23 Min.
Fix und Foxi glauben, Onkel Fax will ihr Haus verkaufen. Deswegen demolieren sie es so, dass sich kein Käufer findet. An sich wollten Fix und Foxi sich einen ganz normalen Goldfisch kaufen. Nur entwickelt der kleine Fisch einen riesigen Appetit und wächst und wächst. Lupo schummelt beim Fuchsburger Fahrradrennen. Kein Wunder, denn der Hauptgewinn sind viele leckere Törtchen.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Your Family Entertainment