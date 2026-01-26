Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVStaffel 1Folge 2vom 26.01.2026
45 Min.Folge vom 26.01.2026

Ein unerfahrener Investor hat ein hochpreisiges Objekt gekauft und kämpft nun mit der Angst, seine Ziele nicht zu erreichen. Page erkennt schnell, dass seine Pläne zu wenig Substanz haben und das Haus mehr Qualität braucht, als er eingeplant hat. Mit klaren Entscheidungen und professioneller Anleitung könnte das Projekt jedoch doch noch rentabel werden.

