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Fix My Flip

Der Fifty-fifty-Flip

HGTVFolge vom 02.02.2026
Der Fifty-fifty-Flip

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Folge vom 02.02.2026: Der Fifty-fifty-Flip

45 Min.Folge vom 02.02.2026

Eine Investorin steckt in einem luxuriösen Großprojekt fest und verliert täglich Zeit – und damit Gewinn. Page versucht, Struktur in die Renovierung zu bringen, stößt aber immer wieder auf Widerstand. Der Durchbruch kommt erst, als die Besitzerin erkennt, wie viel Geld sie mit den alten Plänen verspielt.

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