Folge 21: Der Pizzaservice / Achtung Blutsauger! / Der Bowlingwettbewerb
23 Min.Ab 6
Fix und Foxi arbeiten in einer Pizzeria. Nach einem Horrorfilm will Lupo nachts über den Friedhof gehen. Oma Eusebia und Lupinchen nehmen an einem Bowling-Wettbewerb für Frauen teil.
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment