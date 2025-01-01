Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die verliebte Hexe / Der Erfinder des Jahres / Rotbart

RiCStaffel 1Folge 22
Folge 22: Die verliebte Hexe / Der Erfinder des Jahres / Rotbart

23 Min.Ab 6

Eine Hexe kommt in der Gestalt einer schönen Prinzessin zu Lupo und will ihn heiraten. Professor Knox möchte mit seinem Duplikator zum Erfinder des Jahres gewählt werden. Der König der Trolle will Fix und Foxi bestrafen.

Alle 2 Staffeln und Folgen