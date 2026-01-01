Stromschnellen / Der Märchenprinz / Die MutprobeJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 24: Stromschnellen / Der Märchenprinz / Die Mutprobe
23 Min.Ab 6
Fix und Foxi wollen Lupo einen Streich spielen. Ein Fisch verspricht Lupinchen einen Ring, wenn sie ihn freilässt. Lupinchen muss eine Mutprobe bestehen, um in den Club von Lupo, Fix und Foxi aufgenommen zu werden.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment