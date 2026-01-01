Gefahr am Strand / Der Schattenfresser / Der WeltraumzooJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 25: Gefahr am Strand / Der Schattenfresser / Der Weltraumzoo
23 Min.Ab 6
Ein Krake zieht den Stöpsel aus Fix und Foxis Schlauchboot. Lupo, Lupinchen, Fix und Foxi machen Schattenspiele. Professor Knox und Lupinchen werden von einem zweiköpfigen Außerirdischen entführt.
Fix & Foxi
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Comedy, Action
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Your Family Entertainment