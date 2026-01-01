Um ein Haar / Auf's Dach gestiegen / TrefferJetzt kostenlos streamen
Fix & Foxi
Folge 24: Um ein Haar / Auf's Dach gestiegen / Treffer
23 Min.
Um beim Tanzen Eindruck zu schinden, probiert Lupo heimlich die neueste Erfindung von Professor Knox aus: ein Haarwuchsmittel. Oma Eusebia will in ihrem Haus Zimmer vermieten. Nichts ahnend nisten sich so zwei Betrüger bei ihr ein. Hinki und Stinki wollen die Achterbahn mit einem riesigen Magneten stoppen, um den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Fix und Foxi durchkreuzen ihren Plan.
