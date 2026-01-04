Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Ab nach Santa Fe!

HGTVStaffel 1Folge 4vom 04.01.2026
Ab nach Santa Fe!

Ab nach Santa Fe!Jetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Folge 4: Ab nach Santa Fe!

23 Min.Folge vom 04.01.2026

Für ein junges Paar gestaltet Joanna einen Eingangsbereich und ein Esszimmer, das mit erdigen Farben, Mustern und modernen Details an den Südwesten erinnert. Die Räume sollen Ordnung schaffen und gleichzeitig Geborgenheit vermitteln, wenn alle nach einem langen Tag zusammenkommen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Fixer Upper - Das Mini-Makeover
HGTV
Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Fixer Upper - Das Mini-Makeover

Alle 1 Staffeln und Folgen