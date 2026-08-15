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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Klassisch amerikanisch

sixxStaffel 5Folge 5vom 15.08.2026
Klassisch amerikanisch

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge 5: Klassisch amerikanisch

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Joanna und ihr Mann Chip stehen diesmal gemeinsam in der Küche und bereiten Burger nach eigenem Rezept zu. Während Chip sich um das Hackfleisch und die süß-scharfe Jalapeño-Soße kümmert, widmet sich seine Frau den Pommes frites und der Zubereitung eines cremigen Bananenpuddings.

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