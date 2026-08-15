Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge 5: Klassisch amerikanisch
23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6
Joanna und ihr Mann Chip stehen diesmal gemeinsam in der Küche und bereiten Burger nach eigenem Rezept zu. Während Chip sich um das Hackfleisch und die süß-scharfe Jalapeño-Soße kümmert, widmet sich seine Frau den Pommes frites und der Zubereitung eines cremigen Bananenpuddings.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 5-6: Warner Bros. Entertainment GmbH