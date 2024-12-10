Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Das Sonntagsmenü

HGTV
Folge vom 10.12.2024
Das Sonntagsmenü

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 10.12.2024: Das Sonntagsmenü

23 Min.

Mit ein wenig Unterstützung ihrer Kinder bereitet Joanna ein köstliches Sonntagabendessen zu. Der zarte Schmorbraten, langsam in reichhaltigem Bratensaft gegart, erfüllt die Küche mit einem verlockenden Duft. Dazu serviert sie frisches Brot mit goldener Kruste. Ein Römersalat mit cremigem Buttermilch-Ranch-Dressing bringt eine erfrischende Note. Den krönenden Abschluss bildet der warme Apfelkuchen mit Äpfeln und Zimt.

