Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 10.12.2024: Das Sonntagsmenü
23 Min.Folge vom 10.12.2024
Mit ein wenig Unterstützung ihrer Kinder bereitet Joanna ein köstliches Sonntagabendessen zu. Der zarte Schmorbraten, langsam in reichhaltigem Bratensaft gegart, erfüllt die Küche mit einem verlockenden Duft. Dazu serviert sie frisches Brot mit goldener Kruste. Ein Römersalat mit cremigem Buttermilch-Ranch-Dressing bringt eine erfrischende Note. Den krönenden Abschluss bildet der warme Apfelkuchen mit Äpfeln und Zimt.
Genre:Kochen
