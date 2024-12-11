Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 11.12.2024: Der Brathuhn-Trick
23 Min.Folge vom 11.12.2024
Joanna zaubert ein köstliches Menü mit einem einfachen Brathähnchen, das außen knusprig und innen saftig ist. Dazu serviert sie cremige Bowtie-Pasta, verfeinert mit Babykohl und sonnengetrockneten Tomaten, sowie einen süßen Grünkohlsalat, der mit einem zarten Mohndressing abgerundet wird. Zum Nachtisch gibt es einen klassischen Käsekuchen, der mit seiner samtigen Textur begeistert.
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Genre:Kochen
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