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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Der Brathuhn-Trick

HGTVFolge vom 11.12.2024
Der Brathuhn-Trick

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 11.12.2024: Der Brathuhn-Trick

23 Min.Folge vom 11.12.2024

Joanna zaubert ein köstliches Menü mit einem einfachen Brathähnchen, das außen knusprig und innen saftig ist. Dazu serviert sie cremige Bowtie-Pasta, verfeinert mit Babykohl und sonnengetrockneten Tomaten, sowie einen süßen Grünkohlsalat, der mit einem zarten Mohndressing abgerundet wird. Zum Nachtisch gibt es einen klassischen Käsekuchen, der mit seiner samtigen Textur begeistert.

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