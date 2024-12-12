Herzhaft-süßer Sandwich-KlassikerJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 12.12.2024: Herzhaft-süßer Sandwich-Klassiker
23 Min.Folge vom 12.12.2024
Herzhaft trifft süß: Die Bestseller-Autorin zeigt, wie man Sandwiches neu definiert, indem sie ihr Lieblingssandwich, das frittierte Monte Cristo, zubereitet. Dazu gibt es knusprige Brot- und Buttergurken, erfrischenden Erdbeertee und einen dekadenten Blaubeer-Buttermilch-Puff, der zum Schlemmen einlädt.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.