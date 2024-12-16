Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 16.12.2024: Kleiner Helfer in der Küche
23 Min.Folge vom 16.12.2024
Joanna verleiht einem einfachen Schweinefilet eine besondere Note und schafft damit ein Gericht, das zum festen Bestandteil ihrer Familienabende geworden ist: das Himbeer-Chipotle-Schweinefilet. Begleitet von einer samtigen Strata, einem erfrischend-würzigen Rosenkohlsalat und einem köstlichen Schokoladen-Cola-Kuchen als süßem Abschluss wird ihr Menü zu einem kulinarischen Erlebnis, das mit Liebe und Sorgfalt zubereitet wurde.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.