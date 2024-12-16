Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 16.12.2024: Hähnchen Florentiner Art
23 Min.Folge vom 16.12.2024
Mit einer Hommage an die italienische Küche bringt Joanna ihre Lieblingsaromen auf den Tisch. Für ein Mittagessen mit Chip zaubert sie goldbraun gebackene Arancini mit hausgemachter Marinara, ein aromatisches Hähnchen Florentine mit feiner Pasta und zum Abschluss ein süßes Eis, das italienisches Flair und Genuss vereint.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.