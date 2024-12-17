Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Ein echtes Wohlfühlmenü

HGTVFolge vom 17.12.2024
Ein echtes Wohlfühlmenü

Ein echtes WohlfühlmenüJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 17.12.2024: Ein echtes Wohlfühlmenü

23 Min.Folge vom 17.12.2024

Joanna verwandelt den Klassiker Fleisch und Kartoffeln in ein Fest für die Sinne. Mit geschmorten Rinder-Rippen, flaumigen Gnocchi, zartem Broccolini und einem reichhaltigen Schokoladen-Haselnuss-Brotpudding entsteht ein Wohlfühlgericht, das Wärme und Geborgenheit vermittelt – perfekt für einen gemütlichen Abend zu Hause.

Alle verfügbaren Folgen