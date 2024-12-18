Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper: Kochen mit Joanna

HGTVFolge vom 18.12.2024
Folge vom 18.12.2024: Leicht ist auch lecker

23 Min.

Mit einem raffinierten Lachsgericht zeigt Joanna, dass gesundes Essen voller Geschmack sein kann. Begleitet wird der Lachs von einem Butternusskürbis-Spinat-Salat, erfrischendem Zitronen-Orzo und einer weichen Panna Cotta mit Gewürzbirne – ein Menü, das Leichtigkeit und Genuss perfekt in Einklang bringt.

