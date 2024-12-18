Joannas WeihnachtsleckereienJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 18.12.2024: Joannas Weihnachtsleckereien
23 Min.Folge vom 18.12.2024
Joanna teilt eine ihrer liebsten Weihnachtstraditionen: das Verschenken von selbstgemachten Süßigkeiten an Familie und Freund:innen. Mit Klassikern wie Erdnusskrokant mit gesalzenem Karamell, Pfefferminzrinde aus weißer Schokolade, Kirschbonbons, Erdnussbutterkugeln und weichen Karamellbonbons kreiert sie Leckereien, die Freude und festliche Stimmung verbreiten.
