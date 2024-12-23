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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Koreanische Geheimrezepte

HGTVFolge vom 23.12.2024
Koreanische Geheimrezepte

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 23.12.2024: Koreanische Geheimrezepte

23 Min.Folge vom 23.12.2024

Joannas Familie schaut in der Küche vorbei und hilft bei der Zubereitung ihrer koreanischen Lieblingsgerichte. Mit vereinten Kräften entstehen Dumplings, die von Hand gefaltet werden und kurze Rippchen, die in einer würzigen Marinade geschmort werden. Das Honig-Knoblauch-Hühnchen sorgt für eine süß-würzige Note, während zum Abschluss knusprige Mandelplätzchen gebacken werden – ein Fest für alle, das die Herzen und Bäuche gleichermaßen füllt.

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