Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 30.12.2024: Hauptsache Pfirsich
23 Min.Folge vom 30.12.2024Ab 12
Ein Menü, das den Sommer auf den Teller bringt – Joanna kreiert Köstlichkeiten rund um die saftigen Pfirsiche aus ihrem eigenen Anbau. Im Mittelpunkt stehen gebratene Schweinekoteletts, die mit einem aromatischen Pfirsichchutney verfeinert werden. Dazu serviert sie ein cremiges Rosenkohlgratin, das die herben Noten des Gemüses perfekt ausbalanciert. Zum süßen Abschluss gibt es Mini-Schichtkekse und ein verführerisches Pfirsich-Trifle, gekrönt von gewürzter Schlagsahne.
