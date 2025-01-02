Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 02.01.2025: Kochen auf Rädern
22 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12
In der Gristmill wird gefeiert – und das stilecht auf Rollschuhen! Joanna serviert ein Menü, das ihre Gäste in Feierlaune versetzt: zarte Hähnchenschenkel mit würzigem Honig, dazu goldbraun überbackene Kartoffeln, den bunten Texas-Kaviar und ein hausgemachtes Vanilleeis mit reichhaltiger Schokoladensauce. Ein Abend voller Genuss und Spaß, der unvergesslich bleibt.
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Genre:Kochen
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 4-8: Warner Bros. Discovery, Inc.