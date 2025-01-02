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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Kochen auf Rädern

HGTVFolge vom 02.01.2025
Kochen auf Rädern

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 02.01.2025: Kochen auf Rädern

22 Min.Folge vom 02.01.2025Ab 12

In der Gristmill wird gefeiert – und das stilecht auf Rollschuhen! Joanna serviert ein Menü, das ihre Gäste in Feierlaune versetzt: zarte Hähnchenschenkel mit würzigem Honig, dazu goldbraun überbackene Kartoffeln, den bunten Texas-Kaviar und ein hausgemachtes Vanilleeis mit reichhaltiger Schokoladensauce. Ein Abend voller Genuss und Spaß, der unvergesslich bleibt.

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