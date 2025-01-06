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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Zu Hause im Steakhouse

HGTVFolge vom 06.01.2025
Zu Hause im Steakhouse

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Fixer Upper: Kochen mit Joanna

Folge vom 06.01.2025: Zu Hause im Steakhouse

23 Min.Folge vom 06.01.2025

Joanna lässt ihre Liebe zu Pilzen kulinarisch aufleben und zaubert ein Menü, das an Eleganz kaum zu überbieten ist: samtige Pilz-Bisque, Kirsch-Burrata, frisch gebackenes französisches Brot mit Knoblauch-Schnittlauch-Butter und zum Abschluss einen zarten geschmolzenen Schokoladenkuchen.

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