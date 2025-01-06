Fixer Upper: Kochen mit Joanna
Folge vom 06.01.2025: Zu Hause im Steakhouse
23 Min.Folge vom 06.01.2025
Joanna lässt ihre Liebe zu Pilzen kulinarisch aufleben und zaubert ein Menü, das an Eleganz kaum zu überbieten ist: samtige Pilz-Bisque, Kirsch-Burrata, frisch gebackenes französisches Brot mit Knoblauch-Schnittlauch-Butter und zum Abschluss einen zarten geschmolzenen Schokoladenkuchen.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-8: Warner Bros. Discovery, Inc.