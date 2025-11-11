Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

sixxFolge vom 11.11.2025
41 Min.Folge vom 11.11.2025Ab 6

Lacy und Doug finden ein günstiges Haus in der vornehmen Gegend Castle Heights. In nur einem Monat ist die Immobilie dank Joannas und Chips Arbeit kaum wiederzuerkennen - ganz zu schweigen von dem großen Garten, den man nun als Paradies bezeichnen kann.

