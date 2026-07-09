Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 10: El Nino
42 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6
Deanna und Paul suchen nach einem geräumigen Haus, in dem sich ihre fünf Kinder, drei Enkel und einige Haustiere wohlfühlen sollen. Mit Hilfe der Gaines finden sie eine passende Immobilie in der Nähe von Waco, Texas. Nun muss unter erschwerten Bedingungen nur noch ein Metalldach angebracht werden - während der Wirbelsturm "El Niño" wütet ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-5: Scripps International Media Holdings LLC