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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

El Nino

sixxStaffel 2Folge 10vom 09.07.2026
El Nino

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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge 10: El Nino

42 Min.Folge vom 09.07.2026Ab 6

Deanna und Paul suchen nach einem geräumigen Haus, in dem sich ihre fünf Kinder, drei Enkel und einige Haustiere wohlfühlen sollen. Mit Hilfe der Gaines finden sie eine passende Immobilie in der Nähe von Waco, Texas. Nun muss unter erschwerten Bedingungen nur noch ein Metalldach angebracht werden - während der Wirbelsturm "El Niño" wütet ...

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