Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 03.02.2026: Ein Haus für 2,5 bis 7 Personen
42 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 6
Jill und Josh Barrett suchen nach einer großzügigen und freundlichen Bleibe für sich und ihre vier Kinder. Ein fünftes ist bereits unterwegs. Die Gaines haben ihnen eine Auswahl an passenden Häusern im "Wooded Acres" Viertel zusammengestellt. Ist das richtige Zuhause dabei?
