Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 06.01.2026: Abstand halten
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Genny und Russ Davis sträuben sich zunächst, in die spießige Gegend Woodway zu ziehen. Doch die Gaines geben nicht so schnell auf und stellen ihnen drei Häuser vor: Das "Tree House" mit Pool, das asymmetrische "Stonehenge House" und die Immobilie mit der geteilten Einfahrt. Doch dann taucht ein unerwartetes Problem auf, und das Geschäft scheint zu platzen ...
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Scripps International Media Holdings LLC