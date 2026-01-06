Vom Coffeeshop ins EigenheimJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 06.01.2026: Vom Coffeeshop ins Eigenheim
42 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 6
Das frischvermählte Paar Batson sucht ein großes Haus in der Nähe ihres eigenen Coffeeshops. Die Gaines haben für ihre Kunden Kimberly und Blake drei Hausführungen in Waco, Texas, arrangiert. Kimberly wünscht sich eine abgelegene Immobilie auf dem Land mit viel Grün und einem großen Hof. Können die Gaines diesen Ansprüchen gerecht werden?
