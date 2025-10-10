Zum Inhalt springenBarrierefrei
sixx
Folge vom 10.10.2025: Bye, Bye, Singlebude!

42 Min. Ab 6

Ken und Kelly Downs haben vor kurzem geheiratet und suchen nun nach einem gemeinsamen Zuhause. In Waco, Texas, möchten sie mit einem Budget von 250.000 Dollar ein gemütliches Haus mit viel Holz, einer offenen Küche und zwei Büroräumen finden.

