Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge vom 13.10.2025: Ein Zuhause für Pflegekinder
42 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6
Chip und Joanna gehen heute mit eineiigen Zwillingen auf die Jagd nach einem charmanten Häuschen mit großem Garten in Waco, Texas. Kaley Eggers sucht mithilfe ihrer Zwillingsschwester Lauren nach einem neuen Zuhause für sich, ihren Sohn und die Pflegekinder.
Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken
Produktion:US, 2013
