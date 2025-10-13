Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Ein Zuhause für Pflegekinder

sixxFolge vom 13.10.2025
Ein Zuhause für Pflegekinder

Ein Zuhause für PflegekinderJetzt kostenlos streamen

Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge vom 13.10.2025: Ein Zuhause für Pflegekinder

42 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 6

Chip und Joanna gehen heute mit eineiigen Zwillingen auf die Jagd nach einem charmanten Häuschen mit großem Garten in Waco, Texas. Kaley Eggers sucht mithilfe ihrer Zwillingsschwester Lauren nach einem neuen Zuhause für sich, ihren Sohn und die Pflegekinder.

